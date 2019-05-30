Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı gönderiyor

Sarı-lacivertli takım, sezon başında yeniden yapılanma çerçevesinde 11 transfer yaptı. Altınordu'dan alınan Barış Alıcı da bu 11 isimden biriydi. Genç oyuncunun gönderilmesi gündemde.

SON KARARI ERSUN YANAL VERECEK

Ligin ilk haftalarında forma şansı bulan ve taraftarların yıldız olacak gözğyle baktığı Barış Alıcı, 15 maçta forma giyerken performansı beğenilmedi ve devre arası kiralandı.

Daha fazla şans bulup gelişmesi için Yeni Malatyaspor'un yolunu tutan Barış, yine bekleneni veremedi.

21 yaşındaki futbolcu Yeni Malatyaspor'da ise 10 maçta görev alabildi. Tamamı Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Yeni sezonda Fenerbahçe'ye geri dönecek olan Barış Alıcı'nın gönderileceği ifade ediliyor. Barış için son kararı ise Ersun Yanal verecek.

Fenerbahçe, Berke Özer ve Barış Alıcı için Altınordu'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi.