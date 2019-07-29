Fenerbahçe, Bas Dost'u istiyor

Fenerbahçe, forvet transferinde rotasını geçen yaz almak istediği Bas Dost'a çevirdi.

Portekiz radyosu Renascença'da yer alan habere göre, başka bir takıma gitmek isteyen Bas Dost, Sporting Lisbon'dan ayrılmak için izin istedi. Kariyerinin sonunda yeni bir heyecan arayan deneyimli golcünün yeni adresi Fenerbahçe olabilir.

EN CİDDİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Bas Dost için şu ana kadar menajeri Günther Neuhaus Schalke 04, Sevilla, Bordeaux, Tigres ve Fenerbahçe ile ön görüşmeler yaptı. Fenerbahçe, Bas Dost'un transferiyle en yakından ilgilenen ve Sporting Lizbon ile de temasa geçen tek kulüp oldu.

Fenerbahçe, Sporting Lizbon'a Bas Dost için 1 yıl kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. Sporting Lizbon, henüz bu teklife resmi bir yanıt vermedi.

30 yaşındaki Bas Dost, geçen sezon Sporting Lizbon formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 23 gol atıp 2 asist yaptı.