Fenerbahçe-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de haftanın en kritik karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Saat 20.00'da başlayacak olan mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi.
İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor'un ise 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.
Ligde oynadığı son üç maçı kazanan Başakşehir, son 16 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 36 puanla ikinci sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Rodrigues, Muriqi
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Crivelli, Elia