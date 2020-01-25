Fenerbahçe-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

3 kez tekrarlanan penaltıyı kaleci ve stoper kurtardı

1 Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i yendi Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımını 80-75 mağlup eden Anadolu Efes, liderliğini korudu.

2 Fatih Terim'den 19:05 paylaşımı Fatih Terim sosyal medya hesabından 19.05'te, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." paylaşımında bulundu.

3 Beşiktaş'ta en büyük aday Sergen Yalçın Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta herkes yeni gelecek teknik direktörü merak ediyor. Yönetimin ilk tercihi şu anda boşta olan Sergen Yalçın.

4 Fenerbahçe'den Rodriguez girişimi Harcama limitine 16 milyon TL eklenmesi üzerine Milanlı Ricardo Rodriguez'e haber gönderen Fenerbahçe, transferi bitirmeye hazırlanıyor.

5 Mustafa Cengiz'den Terim'e çok sert cevap Mustafa Cengiz, Arda Turan konusunda fikir ayrılığı yaşandığını söyleyen Fatih Terim'e, "Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" diyerek cevap verdi.

6 Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Kırklarelispor ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor oldu.

7 Mbia Vuhan'dan ayrıldı Futbol hayatını Çin'de sürdüren Trabzonspor'un eski futbolcusu Mbia, koronavirüs salgınından kaçmak için Wuhan Zall takımından ayrılıp Shanghai Shenhua’ya transfer oldu.

8 Abdullah Avcı görevden alındı Beşiktaş, sezon başında göreve getirilen Abdullah Avcı'yla yollarını ayırdı.

9 Fenomen simitçi Ahmet, Sivasspor antrenmanında Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanda futbolcularla buluştu. Simitçi Ahmet'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.