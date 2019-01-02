Fenerbahçe, Başakşehir'den 3 oyuncuyu istedi

Süper Lig'in ilk yarısında tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, ikinci devre için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlile, Başakşehir'den 3 futbolcuyu istiyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN 3 İSİM GÜNDEMDE

Yıllardır Başakşehir'de istikrarlı futboluyla 3 büyüklerin transfer listesinde yer alan Visca için sarı-lacivertli ekip yeniden devrede. Visca'yı satmak istemeyen Başakşehir, Fenerbahçe'den yüksek bir bonservis bedeli talep etti. Turuncu-lacivertli takım istediği yüksek bedelle bir nevi Fenerbahçe'yi reddetmiş oldu.

6 puan farkla zirvede yer alan ve şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Başakşehir'in en önemli isimlerinden bir diğeri de İrfan Can Kahveci. Orta sahanın kilit ismini almak isteyen Fenerbahçe'ye Başakşehir'in cevabı yine olumsuz oldu. Şampiyonluk yolunda kadrosunu korumak isteyen Abdukllah Avcı bu transferi veto etti.

EMRE'YE 6 AYLIK TEKLİF

Emre Belözoğlu için sezon sonuna kadar futbolcu, gelecek yıl için de kulüpte farklı bir görev düşünen Fenerbahçe'nin bu teklifi de kabul görmedi. Sezon sonu kontratı bitecek olan Emre ile devre arası olmazsa lig bitiminde yeniden görüşülecek.