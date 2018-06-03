Fenerbahçe başkanını seçiyor

Fenerbahçe'nin yeni başkanı bu akşam belli olacak...

20 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım, Ali Koç ile yarışıyor.

Rekor katılımın beklendiği ve kulüp tarihinde ilk kez statta düzenlenecek olan Fenerbahçe genel kurulunda, aidatını yatıran 26 bin iki yüz üye oy kullanabilecek.

SANDIKLAR 10.00'DA AÇILIP 17.00'DE KAPANACAK

Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde, 38 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak.

Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

Mevcut başkan Aziz Yıldırım, 13. kez girdiği kongreyi de kazanmak, 3 yıl daha görev almak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Ali Koç da Fenerbahçe Kulübünün 33. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

YÖNETİM KURULU LİSTELERİ

Aziz Yıldırım'ın listesi: Şekip Mosturoğlu, Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Ebru Özdemir, Davut Dişli, Yahya Uğur, Fatih Öztürk, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Ozan Balaban, Selim Kosif, Metin Doğan

Ali Koç'un listesi: Semih Özsoy, Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Setaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlayan Kızılhan