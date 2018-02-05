'Fenerbahçe başkanını yetiştirme taraftar seçemez'

Mahmut Uslu'nun, Fenerbahçe takımının ligdeki durumu ve başkanlık seçimi hakkında söylediği sözler salonda alkış aldı.

Mahmut Uslu'nun yaptığı açıklamalar şöyle:



"Fenerbahçe doğru yolda. Amatör şubeler dahil olmak üzere hiçbir sporcusuna borcu olmayan tek kulüp biziz."

"Fenerbahçe'ye karşı 3 Temmuz operasyonu devam ediyor. Aykut Kocaman basın toplantısında 'Körler sağırlar birbirlerini ağırlar' dedi. Ben öyle demiyorum. Uyanıklar göre göre Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'un devamını yapıyorlar."

"Ne oldu Trabzon'da, Rize deplasmanı dönüşünde kurşun yedik. Ne oldu bir şey var mı? Suçlu yakalanıyor mu? Bütün yabancılar gitti. Kuyt gibi önemli bir oyuncumuz hala oynuyor biliyorsunuz."

"Fenerbahçe'de kongre zamanında yapılır. Fenerbahçe Başkanını kongre üyeleri seçer. Yetiştirme taraftarlar değil."





"ALİ KOÇ'A GÖNDERME" İDDİASI BAZI TARAFTARLARI KIZDIRDI

Uslu'nun görüntüleri sosyal medyada yayılınca Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü bu ifadelerin Ali Koç'a gönderme olduğu yorumunu yaptı ve Uslu'ya tepki gösterdi.

Uslu'nun 'Yetiştirme taraftarlar başkan seçemez' sözlerine Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada #yetiştirmetaraftarım başlığı altında yanıt verdi.

#yetiştirmetaraftarım etiketi Twitter'da kısa süre içerisinde gündemde ilk sıraya yerleşti.