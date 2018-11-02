Fenerbahçe Avrupa'da tutulmuyor

Evinde Bayern Münih'i ağırlayan Fenerbahçe, Datome ve Vesely'nin öndeliğinde galibiyete uzandı.

Fenerbahçe grubunda 4. galibiyetini alırken Bayern 2 galibiyette kaldı.

Karşılaşmaya Sloukas'ın asistlerinden Kalinic, Lauvergne ve Datome ile basketler çıkararak başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 15-14 üstün geçti. Bayern Münih, Booker ve Lucic'in isabetli atışlarıyla dengeyi sağlasa da sarı-lacivertliler Sloukas'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği 28-26 önde tamamladı.

Fenerbahçe, müsabakanın ikinci periyoduna boyalı alanda Vesely ve Ahmet Düverioğlu ile basketler bularak girdi. Sarı-lacivertliler, kenardan gelen Dangubic'in skorer oyunuyla farkın açılmasına izin vermeyen Bayern Münih karşısında soyunma odasına 51-48 üstün gitti.

VESELY VE DATOME FARK YARATTI

İkinci yarıya iyi başlayan misafir takım, Barthell'in 25. dakikada üst üste bulduğu basketlerle öne geçti: 59-56. Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu'nun art arda kaydettiği sayılarla toparlandı ve 28. dakikada 61-61 eşitliği sağladı. Çeyreğin son bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve dördüncü çeyreğe 65-65 eşitlikle girildi.

Bayern Münih, son periyoda Koponen ile Williams'ın üç sayılık basketleriyle başladı. Guduric, Kalinic ve Vesely'nin sayılarıyla rakibine cevap veren Fenerbahçe, 34. dakikada 72-71 öne geçti. Maçın son bölümünde savunmasını sertleştiren ve Guduric ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe, sahadan 88-84 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi, Fenerbahçe adına 19 sayı kaydeden Datome olurken, Vesely de 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.