Büyük bir kalabalığın yer aldığı tesislerde delegelerin yanı sıra, çok sayıda vatandaş da bayramlaşma için tesislerin yolunu tuttu.

Başkan Ali Koç, küçükten büyüğe yetebildiğince herkesle tek tek ilgilenmeye çalıştı.

Fenerbahçe bayramlaşma töreninde G.Saray marşı çalındı - İZLE

GALATASARAY MARŞI ÇALINDI

Ali Koç masasına oturduğu sırada ise kolonlardan Galatasaray marşı çaldı. Herkes bir anda şok oldu ve ortam buz kesti.

Görevliler hemen harekete geçerken yaklaşık 20 saniye 'Şereftir seni sevmek senle ağlayıp gülmek. Galatasaray sevgisi sürer sonsuza dek' diye devam eden marş çaldı.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Bu arada görevliler de müdahale etti ve ses kapatıldı. Karışıklığın bir görevlinin cep telefonundan yanlışlıkla şarkıyı açmasından kaynaklandığı belirtildi.