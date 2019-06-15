Fenerbahçe Beko beraberliği yakaladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.

Ülker Sports Arena'daki mücadele gülen taraf 82-73'lük skorla sarı-lacivertli ekip oldu ve seri 2-2'ye geldi. Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli 19, Kostas Sloukas 16, Ahmet Düverioğlu 12 sayı üretti. Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic 16, Rodrigue Beaubois ve Shane Larkin 14 sayıyla oynadı.

Serinin beşinci karşılaşması 17 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Dört galibiyete ulaşan taraf şampiyonluğunu ilan edecek.

FENERBAHÇE DEVREYİ ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmanın başında boyalı alandan sayılar üreten Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ile Sloukas'ın üç sayılık, Ahmet Düverioğlu'nun da pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 14- 7. Hücumlardan boş dönen lacivert-beyazlı takım karşısında Melli ile Kalinic'in sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun smacıyla 12. dakikada farkı 12 sayıya (31-19) çıkardı. Kalinic'in teknik faulü sonrası Beaubois'in serbest atışlardan attığı sayılarla oyunu dengeleyen Anadolu Efes, savunmasını sertleştirdi ve Larkin'in basketleriyle 19. dakikada farkı 1'e indirdi: 38-37. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-37 üstün gitti.

ÇEKİŞMELİ MAÇI KAZANAN F.BAHÇE OLDU

İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan ve 21. dakikada ilk kez öne (42-43) geçen Anadolu Efes, Moerman ve Baeubois'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle 25. dakikada farkı 5 sayıya (48-53) çıkardı. Lacivert-beyazlı takıma kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Melli'nin etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakaladı 29. dakikada farkı 6 sayıya (59-53) taşıdı.

Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna da 62-57 galip durumda girdi. Son çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun boyalı alandan kaydettiği sayıyla 32. dakikayı 9 sayı (69-60) farkla önde geçti. Hücumda ve savunmada direncini arttıran Anadolu Efes, Moerman ve Micic'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 38. dakikada eşitliği yakaladı: 72-72.

Mola dönüşü Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 39. dakikada farkı 7 sayıya (79-72) taşıdı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 82-73 galip ayrıldı.