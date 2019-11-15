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Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova'ya farkla mağlup olduğu maçta, Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic molada oyuncularına ağır sözler söyledi.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya mağlup oldu
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THY Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 88-70 yenildi.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 8. maçında 6. mağlubiyetini alırken, Rusya ekibi ise 6. kez sahadan galip ayrıldı.

OBRADOVİC ÇILGINA DÖNDÜ

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise maçta oyuncularına çok ağır sözlerle tepki gösterdi. Televizyon ekranlarına da yansıyan görüntülerde Obradovic oyunculara, "İyi çoçuklarsınız, kendi gözünüzde hepiniz iyi çocuklarsınız. S... sizi, hepinizi s... Gigi Datome seni de s... Utanıyorum sizden. Mahmutoğlu, senden de utanıyorum." ifadelerini kullandı.

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