Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Euroleeague'in 19. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibiyle karşılaşacak. Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
THY Euroleague'de sezona çok iyi bir başlangıç yapan tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. Ev sahibi Herbalife Gran Canaria ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. İki takım arasında bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 97-72 kazanmıştı.