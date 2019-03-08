Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, son şampiyon Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Fenerbahçe Beko, yakın takipçisi Real Madrid'e 101-86 mağlup oldu.

4. MAĞLUBİYET

Bu sonuçla Fenerbahçe 4. mağlubiyetini alırken liderliğini Real Madrid ve CSKA Moskova’nın önünde korudu. Real Madrid ise 19. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla CSKA Moskova’yı yakalamış oldu. Ev sahibinde Anthony Randolph 21 sayıyla mücadele etti. Takımın tecrübeli kaptanı Serigo ise 17 sayı ve 11 asistle geceye damga vurdu.

TEMSİLCİMİZDE SLOUKAS EN SKORER OYUNCU OLDU

Fenerbahçe Beko’da ise Kostas Sloukas 15 sayı ve 7 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Jan Vesely ve Marko Guduric ise 12’şer sayıyla mücadele etti.