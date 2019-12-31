Fenerbahçe Beko ligde kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-68 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertliler ligdeki 11'inci galibiyetini alırken, ev sahibi ekip ligdeki 11'inci mağlubiyetini yaşadı.
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 68-92 Fenerbahçe Beko
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Erşan Kartal xx, Osman Sinan İşgüder xx, Özge Şentürk xx
A.Ü. Büyükçekmece: Eldridge xx 9, Andrews xx 19, Saffold x 9, Upshaw xx 17, Kaan Sarıaslan x, Mert Celeb xx 9, Cengizhan İvedi xx 5, Uğur Hortum x, Arda Erdoğan x, Yiğit Can Vardal x, Aydın Yiğitalp Tayfur xx
Başantrenör: Serhat Şehit
Fenerbahçe Beko: Sloukas xxx 17, Ali Muhammed xx 9, Kalinic xx 4, Egehan Arna x, Williams xx 7, Thomas xx 8, Westermann xxx 17, Melih Mahmutoğlu xxx 23, Berkay Candan xx, Ahmet Düverioğlu xx 7
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 21-12 (Büyükçekmece Basketbol lehine)
Devre: 40-32 (Büyükçekmece Basketbol lehine)
3. Periyot: 55-61 (Fenerbahçe Beko lehine)