Fenerbahçe Beko, sahasında Khimki Moskova'yı yendi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Khimki Moskova'yı 89-76 mağlup etti.

Bu sezon THY Avru Ligi'nde üst üste ikinci kez ilk defa kazanan Fenerbahçe Beko, galibiyet sayısını 4'e yükseltti. Khimki ise üst üste üçünçü, toplamda ise beşinci mağlubiyetini aldı.

İLK YARIYI KHİMKİ ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Khimki'ye 3 sayı çizgisinin gerisinden 5'te 5 atarak cevap veren Fenerbahçe Beko, 7. dakikada 21-12'lik üstünlük yakaladı. Tempolu geçen ilk çeyreği Fenerbahçe Beko, 28-24 önde kapattı.

İkinci çeyrekte Timma ile üst üste sayılar bulan Khimki, 22. dakikada maça 30-30 skoruyla dengeyi getirdi. Timma'nın 24 sayı kaydettiği ilk yarıyı Khimki, 49-24 üstün bitirdi.

KHİMKİ ÜÇÜNÇÜ ÇEYREKTE SADECE 6 SAYI ATABİLDİ

Üçünçü çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 23. dakikada 52-49 öne geçti. Taraftarının desteğini arkasına alarak savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, 29. dakikada 63-53 öne geçerek farkı çift hanelere kadar taşıdı. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 65-55 önde girdi. İlk yarı potasında 49 sayı gören Fenerbahçe Beko, üçünçü çeyrekte rakibine sadece 6 sayı imkanı tanıdı.

FENERBAHÇE BEKO ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Final periyoduna Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 36. dakikada 11 sayılık üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, üstünlüğünü korudu ve sahadan 89-76 galip ayrıldı.