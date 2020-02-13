Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Teksüt Bandırma ile karşılaştı.
İLK YARI FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ
Karşılaşmaya Prewitt'in basketleriyle başlayan Teksüt Bandırma, ilk 5 dakikayı 13-9 üstün geçti. Kalan bölümde Sloukas-Vesely ikilisiyle skorlar üreten Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucusunun son saniye üçlüğüyle eşitliği sağladı (22-22) ve ilk çeyrek bu skorla sonuçlandı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine Sloukas'ın art arda bulduğu isabetlerle giren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Ali Muhammed'in üçlüğüyle farkı çift hanelere yükseltti: 34-24. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-32 önde gitti.
FENERBAHÇE YARI FİNALE YÜKSELDİ
Maçın ikinci yarısına Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle giren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Ali Muhammed'in dış atışıyla farkı 20 sayıya taşıdı: 62-42. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, final periyoduna da 79-52 önde girdi.
Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 100-70 galip ayrıldı.
FENER'İN RAKİBİ TÜRK TELEKOM
Sarı-lacivertliler, yarı finalde Türk Telekom ile karşılaşacak.