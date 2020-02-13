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Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Teksüt Bandırma'yı 100-70 yenen Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'e kaldı.

| AA
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı
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Fenerbahçe Beko, Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Teksüt Bandırma ile karşılaştı.

İLK YARI FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ

Karşılaşmaya Prewitt'in basketleriyle başlayan Teksüt Bandırma, ilk 5 dakikayı 13-9 üstün geçti. Kalan bölümde Sloukas-Vesely ikilisiyle skorlar üreten Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucusunun son saniye üçlüğüyle eşitliği sağladı (22-22) ve ilk çeyrek bu skorla sonuçlandı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine Sloukas'ın art arda bulduğu isabetlerle giren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Ali Muhammed'in üçlüğüyle farkı çift hanelere yükseltti: 34-24. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-32 önde gitti.

FENERBAHÇE YARI FİNALE YÜKSELDİ

Maçın ikinci yarısına Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle giren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Ali Muhammed'in dış atışıyla farkı 20 sayıya taşıdı: 62-42. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, final periyoduna da 79-52 önde girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 100-70 galip ayrıldı.

FENER'İN RAKİBİ TÜRK TELEKOM

Sarı-lacivertliler, yarı finalde Türk Telekom ile karşılaşacak.


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