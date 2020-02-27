Fenerbahçe Beko, Valencia deplasmanında

Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 Mert Hakan Yandaş: Şampiyonlukluk için elimizden geleni yapacağız Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, "Sonuna kadar bu yarışı zorlayacağız. Önemli olan Sivasspor'u Avrupa'ya taşımak" dedi.

2 Süper Lig'de zirve yolu kaleden geçiyor Süper Lig'de zirve yarışı kızışırken, Muslera ve Uğurcan Çakır'ın performansı takımlarını şampiyonluk potasında tutmaya devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise kalesini korumakta güçlük çekti.

3 Babel gitti, Galatasaray ligde seriye bağladı Galatasaray teknik ekibinin, sahada "el freni" olarak nitelendirdiği ve devre arası yolların ayrıldığı Ryan Babel sonrası sarı-kırmızılılar, ligde 6 maçta 18 puan topladı.

4 Burak Yılmaz ve Oğuzhan'dan maaş indirimi istenecek Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve sezon sonunda takıma geri dönecek olan Oğuzhan Özyakup'tan, ücretlerinde indirim yapmaları talep edilecek.

5 Ersun Yanal'dan futbolculara: Fenerbahçe pes etmez Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Galatasaray derbisi mağlubiyeti sonrası morali yerlerde olan oyuncularına sert çıktı; “Daha alınacak 33 puan var. Rakiplerin birbiriyle oynayacağını unutmayın” dedi.

6 90+4'te kalecinin golü turu getirdi Concacaf Şampiyonlar Ligi'nde Alianza'ya ilk maçı 2-1 kaybeden Tigres, rövanş maçında son dakikada kalecisi Nahuel Guzman'ın attığı golle tur atladı.

7 Göksenin Köksal'dan Ozan Tufan'a gönderme 9 yıl aradan sonra deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Galatasaray Doğa Sigorta'da, kaptan Göksenin Köksal'ın maç sonu paylaşımı gündem oldu.

8 3 ülkede topa kafayla vurmak yasaklandı Futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere'nin yanı sıra İskoçya ve Kuzey İrlanda'da, futbol antrenmanları esnasında 12 yaşından küçük çocukların topa kafayla vurması yasaklandı.

9 Filip Novak için Galatasaray devreye girdi Trabzonspor'un sözleşme yenilemek için çalışmalarını sürdürdüğü Filip Novak için, oyuncunun menajerinin Galatasaray'la görüştüğü ortaya çıktı.