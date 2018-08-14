Fenerbahçe-Benfica maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, Finansal Fair Play kuralları gereği Slimani, Ferdi ve Berke'yi UEFA kadrosuna yazabilmek için oyuncu satmak zorunda. Hedefte Ozan ve Salih Uçan var.

Fenerbahçe'nin Benfica maçı Galatasaray için de son derece önemli. Sarı-lacivertlilerin elenmesi durumunda UEFA'dan gelecek yayın gelirinin tamamı sarı-kırmızılılara kalacak.

Süper Lig'de bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, ilk hafta maçlarına damga vurdu. Hakemler 15 defa VAR'a başvurdu.

Galatasaray Süper Lig'e galibiyetle başlasa da savunma hattındaki eksiklik Fatih Terim'i düşündürüyor. Deneyimli teknik adam, Serdar Aziz, Maicon ve Donk'la özel toplantı yaptı ve uyarılarda bulundu.

Futbolseverlerin geleceğin yıldızı gözüyle baktığı ancak transfer olduğu takımlarda beklentileri karşılayamayan Emre Mor'un yeni sezon öncesi keyfi yerinde.

1 Galatasaray'ın transfer listesindeki 3 isim Galatasaray'a dönmek isteyen Ndiaye ve Denayer ile sarı-kırmızılılardan başka bir takıma gitmek istemediğini söyleyen Emre Akbaba transferlerinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

2 F.Bahçe elenirse G.Saray'ın kasası dolacak Fenerbahçe'nin Benfica maçı Galatasaray için de son derece önemli. Sarı-lacivertlilerin elenmesi durumunda UEFA'dan gelecek yayın gelirinin tamamı sarı-kırmızılılara kalacak.

3 Fenerbahçe-Benfica maçının muhtemel 11'leri Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 yenildiği Benfica'yı bu akşam Kadıköy'de ağırlayacak.

4 Real Sociedad'ın Yusuf için yaptığı teklif Real Sociedad, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 11 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerdi. Genç futbolcunun da La Liga'ya gitmek istediği öğrenildi.

5 Fatih Terim, Gomis'ten özür bekliyor Ankaragücü maçında Gomis'i yedek bırakan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, özür dilememesi halinde golcü futbolcuyu Göztepe karşısında da oynatmayacağı öğrenildi.

6 Fenerbahçe'de gönderilecek 2 isim Fenerbahçe, Finansal Fair Play kuralları gereği Slimani, Ferdi ve Berke'yi UEFA kadrosuna yazabilmek için oyuncu satmak zorunda. Hedefte Ozan ve Salih Uçan var.

7 Fikret Orman'ın yönetim listesi şekilleniyor Beşiktaş'ta 16 Eylül'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Fikret Orman, mevcut yönetim kurulunda büyük değişikliğe gidecek.

8 Beşiktaş Mitroglou'yu istiyor Uzun süredir forvet arayışı içinde olan Beşiktaş yönetimi, Marsilya'da oynayan Kostas Mitroglou'da karar kıldı. Yönetici Umut Güner'in kısa süre içerisinde pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

9 Süper Lig'de 9 maçın 8'inde VAR kullanıldı Süper Lig'de bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, ilk hafta maçlarına damga vurdu. Hakemler 15 defa VAR'a başvurdu.