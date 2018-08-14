Fenerbahçe-Benfica maçının ilk 11'leri

9 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica'yı eleyerek play-off'a yükselmek istiyor.
İlk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının da desteğiyle turu geçerek 2013'ün de intikamını almak istiyor.
2013'ÜN RÖVANŞINI ALMA FIRSATI
Hatırlanacağı gibi iki takım 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelmiş, ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz rakibine deplasmanda 3-1 yenilince finale çıkma fırsatını değerlendirememişti.
Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Slavko Vincic yönetecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Isla, Mehmet Topal, Elif Elmas, Ayew, Valbuena, Giuliano, Alper Potuk
Benfica: Vlachodimos, Grimaldo, Jardel, Almeida, Rubes Dias, Pizzi, Fejsa, Gedson Fernandes, Cervi, Salvio, Castillo