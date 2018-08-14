1 Real Sociedad'ın Yusuf için yaptığı teklif Real Sociedad, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 11 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerdi. Genç futbolcunun da La Liga'ya gitmek istediği öğrenildi.

2 Galatasaray'ın transfer listesindeki 3 isim Galatasaray'a dönmek isteyen Ndiaye ve Denayer ile sarı-kırmızılılardan başka bir takıma gitmek istemediğini söyleyen Emre Akbaba transferlerinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

3 Fenerbahçe-Benfica maçının muhtemel 11'leri Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 yenildiği Benfica'yı bu akşam Kadıköy'de ağırlayacak.

4 Cocu, Benfica maçı öncesi konuştu Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica'ya karşı Slimani oynamasa bile ellerinde Alper olduğunu söyledi.

5 Galatasaray, Birhan Vatansever'le sözleşme imzaladı Galatasaray, Bandırmaspor'da forma giyen Birhan Vatansever'i iki yıllığına kadrosuna kattı.

6 Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 16 Eylül Pazar günü yapılacak.

7 Fenerbahçe'den Merih için transfer teklifi Portekiz'in A Bola Gazetesi, sarı lacivertli ekibin kendi altyapısından yetişen ve Sporting Lizbon'da forma giyen Merih Demiral'ı 1 sezonluğuna kiralamak için teklifte bulunduğunu yazdı

8 İtalya'da gündem Ronaldo değil Davide Moscardelli İtalyanlar, Serie C ekiplerinden Pisa'nın forveti Davide Moscardelli'nin ilginç stilini konuşuyor.

9 Zeki Çelik Fransa'da haftanın 11'inde Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ilk haftanın 11'inde, Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik de yer aldı.