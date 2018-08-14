Fenerbahçe-Benfica maçının muhtemel 11'leri

9 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica'yı eleyerek play-off'a yükselmek istiyor.
İlk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının da desteğiyle turu geçerek 2013'ün de intikamını almak istiyor.
2013'ÜN RÖVANŞINI ALMA FIRSATI
Hatırlanacağı gibi iki takım 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelmiş, ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz rakibine deplasmanda 3-1 yenilince finale çıkma fırsatını değerlendirememişti.
HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Benfica arasında saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Mücadele Smartspor'dan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Volkan
Isla
Skrtel
Neustadter
Hasan Ali
Mehmet Topal
Eljif Elmas
Alper
Giuliano
Ayew
Soldado
Benfica
Vlachodimos
Grimaldo
Dias
Almeida
Vieira
Fejsa
Pizzi
Gedson
Cervi
Salvio
Ferreyra