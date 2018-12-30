Fenerbahçe, Benfica'nın stoperine talip oldu

Devre arasında transfer taarruzuna çıkması beklenen Fenerbahçe için Portekiz basınından bir haber geldi.

BENFİCA'NIN 1.90'LIK STOPERİNİ İSTİYOR

A Bola Gazetesi, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Benfica'dan Arjantinli Cristian Lema'yı istediğini yazdı.

BENFİCA GÖZDEN ÇIKARDI

28 yaşındaki stoper için girişimlerde bulunduğu kaydedilen Fenerbahçe'nin, Benfica'nın gözden çıkardığı oyuncuyu isteyen diğer takımlara göre daha avantajlı olduğu kaydedildi. Arjantinli stoper için Şili'den Universidad de Chile ile Arjantin'in Boca Juniors'un da istekli olduğu ifade edildi.

FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI

Kariyeri boyunca Avrupa'da forma giyen 1,90'lık stoper, Newell's, Quilmes, Tigre ve Belgrano deneyimlerinin sonunda yaz aylarında bedelsiz olarak Benfica'nın yolunu tuttu. Bu sezon 2 maçta sadece 127 dakika süre alabilen sağ ayaklı savunmacı, Ruben Dias, Jardel ve Conti'nin arkasında kaldı ve ayrılık kararı aldı.