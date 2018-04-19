Fenerbahçe-Beşiktaş - CANLI SKOR

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40' İlk yarıda son 5 dakikaya girilirken 0-0'lık eşitlik devam ediyor.
30' KIRMIZI KART! Pepe kırmızı kart gördü.
25' Karşılaşamada 25 dakika geride kalırken, iki takım da net pozisyon bulamadı.
18' Kullanılan korner sonrasında topla buluşan Tosic'in uzak direğe yapmaya çalıştığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti.
10' Beşiktaş'ta Babel'in ağları bulan şutu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
5' Mücadelenin ilk dakikalarında Fenerbahçe önde baskı yaparak Beşiktaş'ın rahat çıkmasına izin vermek istemiyor.
1' Derbide ilk düdük çaldı.
Türkiye Kupası'nda derbi günü...
Dün oynanan ve konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren G.Saray-Akhisarspor maçının ardından gözler bir diğer yarı final mücadelesine çevrildi.
Vodafone Parkt'a oyanan ilk mücadele 2-2 sona erdi. Deplasmandan avantajlı skorla dönen Fenerbahçe, bu avantajını evinde koruyarak finale yükselmek istiyor.
Beşiktaş ise skor avantajını kaptırdığı rakibini deplasmanda mağlup ederek turu geçen taraf olmanın peşinde.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo