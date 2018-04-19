Fenerbahçe-Beşiktaş - CANLI SKOR

Galatasaray'ın 2-1'in rövanşında sahasında Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etmesi, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli üzdü.

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Fatih Terim'in sezon sonu yollayacağı futbolcular

Fatih Terim, Akhisarspor maçında sahada adeta dökülen yedek futbolculara mesaj yolladı. Terim, "Bize uygun oyuncular kalır. Uygun olmayanlar da kalmaz. Bu kadar basit" dedi.