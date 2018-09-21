Fatih Terim: Dünya kadar büyük hayalim var

1 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine doğru Pazartesi günü Süper Lig'de sezonun ilk derbisi oynanacak. F.Bahçe'de Skrtel'in, Beşiktaş'ta ise Adriano sakatlıkları bulunuyor.

2 Hajrovic: Böyle bir sonuç beklemiyordum Dinamo Zagreb forması giyen G.Saray'ın eski futbolcusu İzet Hajrovic, F.Bahçe galibiyetini değerlendirdi. Boşnak futbolcu, "Böyle bir sonuç beklemiyordum" dedi.

3 Eski yönetimin Feghouli'yle yaptığı sözleşme Dursun Özbek yönetiminin Feghouli'yle yaptığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Cezayirli futbolcunun menajerine 1 milyon 920 bin euro ödendiği öğrenildi.

4 Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı capsleri Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilmesinin ardından, rakip takım taraftarları sarı-lacivertlilerle ilgili komik capsler yaptı.

5 Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe'de Cocu'nun koltuğu sallantıda. Sarı-lacivertli taraftarların Ersun Yanal'ı istemesi, akıllara Ali Koç'un yaptığı vizyon açıklamasını getirdi.

6 UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler kazandı UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçlarıyla başladı. 3 temsilcimizin de sahaya çıktığı gecenin sonuçları.

7 Cocu'nun mazeretlerinden biri de derbi Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 4-1 mağlup oldukları Dinamo Zagreb maçının ardından yaptığı açıklamada "Beşiktaş derbisini çok konuştuk ve bu da bugün bizi etkileyen konulardan biriydi" dedi

8 Fenerbahçe savunmasından büyük hata Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olarak hüsranla başladı. Sarı-lacivertlilerin yediği 3. goldeki savunma hatası ise büyük eleştirilere neden oldu.

9 Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor Yeni sezonuna Ali Koç başkanlığında başlayan Fenerbahçe'nin kötü gidişi Avrupa'da da sürüyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildi.