Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine doğru

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk grup maçlarını oynayan Fenerbahçe ve Beşiktaş, gözünü lige çevirdi.
Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek olan sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan.
İlk 5 haftada sadece 6 puan toplayabilen, Dinamo Zagreb'e de farklı mağlup olan Kanarya, siyah-beyazlıları yenerek kötü gidişe dur demek istiyor.
Beşiktaş ise 13 yıldır kazanamadığı Kadıköy deplasmanından galip gelerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
SAKATLARDA SON DURUM
Pazartesi günü oynanacak dev derbi öncesi F.Bahçe'de Tolga Ciğerci ve Skrtel'in sakatlıkları bulunuyor.
Tolga'nın bu maçta forma giyemeyeceği, antrenmanda sakatlanan ve Dinamo Zagreb maçında oynayamayan Slovak stoperin ise derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
Konuk ekip Beşiktaş'ta ise cezalı Medel sahadaki yerini alamayacak.
Sakatlığı nedeniyle Sarpsborg maçında forma giyemeyen Adriano'nun durumunun ise belirsiz olduğu öğrenildi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun (Volkan), Şener, Skrtel (Reyes) Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Jailson, Benzia, Ayew, Slimani
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Tolgay (Atiba), Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Lens, Babel