Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 16. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Haftanın maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
DERBİLERİN VAZGEÇİLMEZ HAKEMİ
TFF'nin sık sık derbilere atadığı FIFA Kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesini yönetecek.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak.
Öte yandan derbide VAR odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.
Cüneyt Çakır daha önce 3 büyükler arasında oynanan birçok maçta düdük çaldı.
Çakır, daha önce 5 kez Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbilerde görev aldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 2, Beşiktaş 1 kez kazandı ve 2 maç berabere bitti.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Süper Lig'de 16. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
20 Aralık Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe-Galatasaray: Serkan Tokat
22 Aralık Pazar:
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek