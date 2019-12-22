Fenerbahçe-Beşiktaş -CANLI SKOR

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41' Cüneyt Çakır, Fenerbahçe barajını uyarıyor.

39' Kaleci Altay kale vuruşu esnasında topu yere bıraktıktan sonra Burak'ın baskısını görünce yeniden eliyle tuttuğu için, siyah-beyazlılar çift vuruş kazandı.

38' Beşiktaş'ta Caner'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Lens, topu içerdeki Burak'la buluşturmaya çalıştı, ama ortası taca gitti.

36' Fenerbahçe'de Deniz'in ceza sahası dışından şut denemesi Roco'dan döndü.

34' Fenerbahçe bu sezon ilk yarılarda attığı 17 golle ligde ilk yarılarda en fazla GOL atan takım konumunda.

33' Gol...Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş (Ozan Tufan)

32' Diaby'nin kaptırdığı topun ardından yaklaşık 30 metreden müthiş vuran Ozan'ın şutuna Karius uzansa da yetişemedi.

31' Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

28' Bu defa da Fenerbahçe'de Muriqi kaleciyle karşı karşıyayken dışarı attı ama öncesinde onun da ofsaytta olduğu kararı verildi.

26' Şu ana kadar Fenerbahçe'nin iki isabetli şutu var. Beşiktaş'ın ise isabetli şutu bulunmuyor.

25' Beşiktaş'ta Lens, Burak'ın önüne bir ara pas göndermişti. Ama pasın şiddeti hızlı olunca top kaleci Altay'da kaldı.

23' Gol... Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş (Kruse-Penaltı)

21' VAR'da pozisyonu inceleyen Cüneyt Çakır, Rebocho'nun ceza sahası içinde topa elle dokunduğunu tespit etti.

19' Beşiktaş'ta Jeremain Lens bir hızlı hücum fırsatı yakalamıştı ama araya Fenerbahçe savunması girdi.

15' Maçın hakemi Cüneyt Çakır, biraz önce gerginlik yaşayan Gustavo ve Elneny'yi uyardı.

14' Beşiktaş'ta Lens sağ kanattan son çizgiye indi, içeri çevirdiği topu ise Gustavo uzaklaştırdı.

11' Deniz'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Karius yumrukladı. Öncesinde Muriqi'in Karius'a faul yaptığı kararı çıktı.

9' Karşılaşmanın oldukça tempolu başladığını söyleyebiliriz.

7' Fenerbahçe sol kanattan Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanacak.

5' Caner'in köşe vuruşunu ön direkte Tolga kafasıyla karşılayıp uzaklaştırdı.

4' Fenerbahçe'de Dirar'ın ara pasına Tolga yetişemedi ve top auta çıktı.

3' Burak'ın Diaby'ye doğru gönderdiği ara pası kaleci Altay kontrol etti.

1' Tolga'nın ceza yayı üzerinden köşeye çektiği şutunu kaleci Karius kornere çeldi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 16. haftası yılın son derbisine sahne oluyor.

FENERBAHÇE'DE 5 BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali Kaldırım, Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, geçen hafta Sivasspor maçında kırmızı kart gören Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlılar da ise sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz, hazır hale geldi. Dorukhan ve Douglas sakatlıkları nedeniyle kadroda olamayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Muriqi

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Lens, Caner Erkin, Burak