Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası'nda derbi günü...
Dün oynanan ve konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren G.Saray-Akhisarspor maçının ardından gözler bir diğer yarı final mücadelesine çevrildi.
HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Volkan
Şener
Skrtel
Neustadter
Hasan Ali
Josef
Topal
Ekici
Giuliano
Dirar
Soldado
Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Pepe
Vida
Adriano
Tolgay
Medel
Lens
Talisca
Babel
Negredo
TUR İHTİMALLERİ
Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek.
Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak.
Sadece 2-2'lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.