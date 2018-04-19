G.Saraylı futbolcuların motive olmak için dinledikleri şarkı

Beşiktaş'ın armasında neden Türk bayrağı var

1 Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

2 Seleznyov: Galatasaray galibiyetini abartmayın Attığı gollerle sarı-kırmızılıları yıkan isim olan Yevhen Seleznyov, "G.Saray'ı eleyebilirsiniz. Nou Camp'ta Barcelona değiller sonuçta" dedi.

3 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı EuroCup şampiyon oldu EuroCup Women finalinde Galatasaray, 90-68 kazandığı maçın rövanşında Reyer Venezia’ya 72-65 mağlup olmasına rağmen şampiyon oldu

4 Fenerbahçe ilk maçta Baskonia'yı yendi Euroleague play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Baskonia'yı 82-73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

5 Galatasaray, Akhisarspor'a elendi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Akhisarspor’a 2-0 mağlup oldu ve Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti.

6 Demba Ba'ya Dünya Kupası yolu göründü Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Cisse, Göztepeli Demba Ba'yı Dünya Kupası kadrosuna alabileceğini açıkladı.

7 İnter'den Nagatomo açıklaması Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Nagatomo için Inter Kulübü'nden bir açıklama geldi. İtalyan ekibi, Yuto'nun G.Saray'da mutlu olduğunu ve sezon sonu iki kulübün masaya oturacağını söyledi

8 Bu sezon en çok izlenen takım Galatasaray Passolig verilerine göre, 46 farklı takımın taraftarı Galatasaray'ın evinde oynadığı maçları tribünden izledi.

9 Süper Lig kulüplerinin borcunu kapatacak proje Süper Lig takımlarının katılımıyla kurulacak olan Süper Lig A.Ş, Fikret Orman öncülüğünde 18 kulübün de borçlarının ödeneceği yeni bir proje geliştirdi.