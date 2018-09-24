Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Sezonun ilk derbisi geldi çattı.
Süper Lig'de 6 puanı bulunan Fenerbahçe, 10 puanlı ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemlik görevini ise Alper Ulusoy üstlenecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Volkan
Şener
Reyes
Neustadter
Hasan Ali
Mehmet Topal
Jailson
Ayew
Benzia
Aatıf
Slimani
Beşiktaş
Karius
Gökhan
Pepe
Vida
Caner
Tolgay
Oğuzhan
Ljajic
Quaresma
Lens
Babel