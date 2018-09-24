Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Yorum Yap

Sezonun ilk derbisi geldi çattı.

Süper Lig'de 6 puanı bulunan Fenerbahçe, 10 puanlı ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemlik görevini ise Alper Ulusoy üstlenecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe
Volkan
Şener
Reyes
Neustadter
Hasan Ali
Mehmet Topal
Jailson
Ayew
Benzia
Aatıf
Slimani

Beşiktaş
Karius
Gökhan
Pepe
Vida
Caner
Tolgay
Oğuzhan
Ljajic
Quaresma
Lens
Babel

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM