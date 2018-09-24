Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 348. randevu.

Süper Lig'in 6. haftasının en önemli maçın Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Ezeli rakipler daha önce 348 kez karşı karşıya gelirken, geride kalan 347 maçta Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 478 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla elde etti.

Beşiktaş ise 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada ezeli rakibini 7-1 yenmeyi başardı.

Ligde ise Beşiktaş, 6 Ocak 1990 tarihinde Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek en farklı skorlu galibiyetini elde etti.Siyah-beyazlılar ayrıca, 16 Mayıs 1987 ve 21 Kasım 1987'deki lig maçlarında ezeli rakibini 4-0'lık skorlarla yendi. Fenerbahçe ise Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyeti 7 Mart 1976'da 3-0'lık sonuçla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

11 Ağustos 1974 tarihinde İnönü Stadı'nda yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, 85 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti. Ayrıca, 19 Mayıs 1955'de yapılan Atatürk Kupası maçı da 4-4 berabere sonuçlanırken, 1 Temmuz 1960'deki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise Fenerbahçe 6-2 kazanmıştı.

EN GOLCÜ FUTBOLCULAR

Ezeli rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı. Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen ''Baba'' lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez ezeli rakiplerinin filelerini havalandırdı. Fenerbahçe adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.

EN ÇOK FORMA GİYENLER

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı ise Beşiktaşlı Rıza Çalımbay'a ait. Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısına 64 kez çıktı. Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner izliyor.

HÜKMEN GALİBİYETLER

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bir asra yaklaşan ezeli rekabetinde son dönemlerde iki karşılaşma hükmen sonuçlandı. 4 Mayıs 1983 tarihinde Fenerbahçe Stadı'nda yapılan Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 1-1 berabere sonuçlandı, ancak Beşiktaşlı Mehmet Ekşi'nin çift sarı karta rağmen oynadığının anlaşılması üzerine Fenerbahçe karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayıldı. Beşiktaş, rövanş maçını 2-1 kazanmasına rağmen elenmekten kurtulamadı.

16 Eylül 2000 tarihinde BJK İnönü Stadı'nda yapılan lig maçında ise Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Ancak Fenerbahçe, yeni uygulamaya giren 5 1 kuralına uymayıp, şimdi Beşiktaş'ın başında bulunan teknik direktör Mustafa Denizli 62. dakikada 6. yabancı oyuncuyu da sahaya sürünce, siyah-beyazlı takımın 3-0'lık galibiyeti hükmen olarak tescil edildi.

KALECİ PANCU

Ezeli rakiplerin 2004-2005 sezonunda Kadıköy'deki randevusu Türk futbol tarihine geçti. 17 Nisan 2005 tarihinde FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan maç adeta gol düellosu şeklinde geçerken, Beşiktaşlı futbolcu Daniel Gabriel Pancu'nun kaleye geçmesi maça damgasını vurdu.

Beşiktaş kalecisi Oscar Eduardo Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesi sonucunda, siyah-beyazlıların 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanmış olmaları nedeniyle kaleye Pancu geçti. Uzatma bölümüyle birlikte 18 dakika kaleyi koruyan Rumen futbolcu, sadece penaltıdan bir gol yerken, Beşiktaş Kulübü, 4-3 kazanılan bu maçın anısına hatıra tişörtleri yaptırmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN 13 YILLIK ÖZLEMİ

En son Kadıköy'de 2005 yılında kazanan Beşiktaş, 13 yıldır rakibini deplasmanda yenemiyor.