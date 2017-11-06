Fenerbahçe Beşiktaş'ı rahat yendi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, üst üste bulduğu sayılarla 3. dakikayı 8-6 önde geçse de Fenerbahçe, Ayşe Cora'nın üç sayılık basketiyle 5. dakikada 11-10 üstünlüğü yakaladı.

17 SAYI FARK ATTI

Mücadelenin ilk çeyreğini sarı-lacivertliler, 21-18 galip tamamladı. İkinci çeyrekte dış atışlardan etkili olan Fenerbahçe karşısında siyah-beyazlılar 6-0'lık bir seri yakalayarak 16. dakikada skoru dengeledi: 30-30. Wheeler ve Perovanovic'in basketleriyle etkili olan Beşiktaş, Esra Erden Atacan'ın üç sayılık basketiyle 19. dakikada 37-34 öne geçti ancak Dabovic'in son saniye üçlüğüyle ev sahibi ekip soyunma odasına 40-39 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Beşiktaş'ın yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren sarı-lacivertli ekip, 13-0'lık bir seri sonunda farkı açtı ve 17. dakikada skoru 55-41'e getirdi. Sert savunmasıyla Beşiktaş'ın skor üretmesine uzun süre izin vermeyen Fenerbahçe, son çeyreğe 61-48 önde girdi.

Temposunu koruyan ve pota altından rahat sayılar üreten ev sahibi ekip, son dakikaya girilirken farkı 20 sayıya (80-60) çıkardığı müsabakayı 82-65 kazandı.