F.Bahçe Bayern Münih'e farkla mağlup oldu

Fenerbahçe, Real Madrid ve Tottenham'ın da katıldığı Audi Cup 2019'da ev sahibi Bayern Münih'le yarı finalde karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, Bavyera devine 6-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçın 21. dakikasında Hasan Ali Kaldırım sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ersun Yanal, milli futbolcunun yerine Nabil Dirar'ı sahaya sürdü.

Mücadelenin ilk golü 23. dakikada Renato Sanches'ten geldi. Bayern Münih bu golle 1-0 öne geçti.

Bu golden kısa süre sonra Bayern Münih, Leon Goretzka'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Oyuna sonradan dahil olan Thomas Müller, Fenerbahçe savunmasının hatasını affetmedi ve skoru 3-0'a getirdi.

Maçın 40. dakikası geride kalırken Kingsley Coman, Bayern Münih'in 4. golünü attı.

43. dakika oynanırken Lewandowski, Isla'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Thomas Müller, farkı 5'e çıkardı. Isla ise sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

ERSUN YANAL'DAN DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe'de ikinci yarı başında Murat Sağlam, Diego Reyes ve Miha Zajc oyuna dahil oldu. Mehmet Ekici, Mauricio Isla ve Garry Rodrigues kenara alındı.

MÜLLER HAT-TRICK YAPTI

58. dakika oynanırken Thomas Müller, kalesinden açılan Harun Tekin'i önde görüp kaleye vurdu ve maçtaki 3. golünü attı.

KRUSE TEK GOLÜ ATTI

Karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterirken Max Kruse, topu orta saha yayından alıp tek başına gitti. 2 oyuncuyu geçerek vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.

DIRAR TEPKİLER ÜZERİNE SAHAYI TERK ETMEK İSTEDİ

73. dakikada Nabil Dirar, tribünlerden gelen tepkiler sonrası sahayı terk etmek istedi. Ersun Yanal ve takım arkadaşları, Dirar'ı sahaya yolladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Bayern Münih, sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bavyera ekibi, finalde Tottenham ile, Fenerbahçe ise Real Madrid ile üçüncülük maçında karşılaşacak.