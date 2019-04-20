Fenerbahçe, Brahimi ile anlaşamadı

Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken Fenerbahçe gelecek sezonun çalışmalarına devam ediyor.

BRAHİMİ OLMADI, NİASSE KİRALANABİLİR

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer görüşmeleri yapan Fransız Sportif Direktör Comolli, geçen hafta İstanbul'da Brahimi ve Niasse için menajerleriyle toplantı yaptı.

Brahimi'nin sezon sonunda Porto'yla olan sözleşmesi sona eriyor. Serbest statüye çıkacak oyuncu için menajerinin istediği maaş Fenerbahçe'ye fazla geldi.

Brahimi'yi alacak takımın herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olmasının avantajını da kullanan oyuncunun menajeri 5 milyon euro civarında maaş talep etti. Comolli bu isteğe olumsuz yanıt verdi.

Aynı masada görüşülen bir başkan isim ise Niasse'ydi. Fenerbahçe bu transferde olumlu yol alırken, deneyimli golcüyü kiralamak için bir kez daha menajeriyle görüşme yapacak.

(Comolli'nin geçen hafta yaptığı transfer görüşmesinden bir kare.

Foto: TRTSPOR)