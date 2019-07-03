Fenerbahçe, Brezilyalı Gustavo'nun peşinde

Son olarak Mehmet Topal'ın da takımdan ayrılmasıyla olmazsa olmaz durumuna gelen orta saha transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Benfica'nın Sırp orta saha oyuncusu Fejsa ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, transferi resmiyete dökmeden daha güçlü bir futbolcuyu kadroya katmanın yollarını arıyor.

ÖNCELİK LUİZ GUSTAVO

Sarı-lacivertli ekibin Fransız Sportif Direktörü Comolli, Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo'nun kulübü Marsilya ile görüşmek üzere Fransa'ya gitti. Sarı-lacivertli ekibin Marsilya'ya 4.5 milyon euroluk bir teklif yapacağı aktarıldı.

Fejsa'yı bitiren Fenerbahçe, Luiz Gustavo'dan olumlu dönüş alırsa, Sırp futbolcuyu almaktan vazgeçecek. Ön libero pozisyonunda oynayan Gustavo, geçen yıl Marsilya formasını 30 kez giydi.

Önceliği Gustavo'ya veren Fenerbahçe, Jailson'un satıması durumunda ise hem Gustavo hem de Fejsa'yı alabilir.

Jailson'u İngiliz ve İtalyan takımları takip ediyor.