Fenerbahçe bu sezon derbi kazanamadı

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, kötü performansını derbilerde de sergiledi.
Derbilerde hem sahasında hem de deplasmanda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, bu yıl büyük maçlarda da umduğunu bulamadı. Ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı toplam 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
DERBİLERDE GALİBİYET YOK
Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'la sahasında 1-1 deplasmanda 3-3 berabere kalırken, Galatasaray'la TT Arena'da 2-2, Kadıköy'de ise 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, evinde son saniyelerde bulduğu golle 1 puanı zor kurtardı.