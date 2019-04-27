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Fenerbahçe bu sezon derbi kazanamadı

Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda derbi galibiyeti alamadı.

Fenerbahçe bu sezon derbi kazanamadı
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Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, kötü performansını derbilerde de sergiledi. 

Derbilerde hem sahasında hem de deplasmanda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, bu yıl büyük maçlarda da umduğunu bulamadı. Ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı toplam 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

DERBİLERDE GALİBİYET YOK

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'la sahasında 1-1 deplasmanda 3-3 berabere kalırken, Galatasaray'la TT Arena'da 2-2,  Kadıköy'de ise 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, evinde son saniyelerde bulduğu golle 1 puanı zor kurtardı.

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