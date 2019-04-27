Ali Koç: Bu kadar kötü F.Bahçe görmemiştim

Fikret Orman: Burak bizi pişman etti

Dünyanın en yavaş penaltı atışının gol olması

1 Ağaoğlu: Analar daha öyle birini doğurmadı Başkan Ağaoğlu, Volkan Demirel'in otobüsten aldırırım sözlerine "Trabzonspor otobüsübnden adam almak kimsenin haddi değil, analar doğurmadı daha onu" şeklinde cevap verdi.

2 Volkan Demirel'den sert açıklama Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, maç sonu yaptığı açıklamada "Trabzonspor tercümanının özür dilemesini bekliyorum. Yoksa ben otobüsten alır özür dilettiririm. Herkes haddini bilsin." dedi.

3 Fenerbahçe bu sezon derbi kazanamadı Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda derbi galibiyeti alamadı.

4 Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki Fenerbahçe taraftarı, takımın Trabzonspor maçında ortaya koyduğu kötü futboldan sonra Ali Koç'u "Söylesene Ali Başkan bu ne biçim Fenerbahçe." tezahüratlaryla eleştirdi.

5 Fenerbahçe beraberliği son saniyede kurtardı Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer 22 yıl sonra galip geleceklerini düşünürken Fenerbahçe son saniyede beraberlik golünü attı.

6 Beşiktaş'ın Dorukhan için istediği rakam Serie A takımlarıdan Roma, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz için girişimlere başladı. Siyah-beyazlı takımın Dorukhan için 20 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay istediği öğrenildi.

7 Ali Koç'tan Ersun Yanal'a: Yaptığını tasvip etmiyorum Fenerbahçe Başkanı Koç, Ersun Yanal'ın, Galatasaray derbisinden sonra rakiplerini şampiyonluktan ettikleri yönündeki açıklamasına ilişkin, "Kabul edilemez. Bizi sadece biz ilgilendiririz." dedi.

8 Sırp basınında gündem: Tosic ile Sofija aşk yaşıyor Sırp basını, Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı 1 senedir Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic'in sevgilisi Sofija Miloseviç'le aldattığını gündeme taşıdı.

9 Kenya'daki köy takımının adı Özil FC oldu Mesut Özil, Kenya'daki köye koliler dolusu forma ve krampon yolladı. Bu duruma çok sevinen Nairobili çocuklar, köylerinin takımının ismini 'Özil FC' olarak değiştirdi.