Fenerbahçe bu sezon Euroleague'de ikinci yenilgisini aldı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 17. hafta maçında normal süresi 72-72 biten maçta Rusya'nın Khimki Moskova takımına 84-78 yenildi; 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

İLK ÇEYREK FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE KAPANDI

Maçın ilk sayısını Khimki atmasına karşın; temsilcimiz Fenerbahçe Beko ilk çeyreğin sonlarında kontrolü ele aldı. Üst üste sayılar bulan Sarı Lacivertliler, ilk çeyreği 10 sayı farkla 23-13 önde tamamladı.

2. çeyrekte savunmada açıklar veren Fenerbahçe Beko, rakibinin 11 sayılık bir seri yakalamasına engel olamadı. Rus temsilcisi ilk 5 dakikada bulduğu sayılarla farkı bir ara 1 sayıya indirdi. Daha sonra kendine gelen Fenerbahçe Beko, rakibine karşılık verdi ve ilk yarıyı da 41-38 önde tamamladı. İlk yarıda temsilcimizin faul çizgisinde 13'te 13 isabet sağlaması dikkat çekti.

İlk yarıda Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu 10 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Onu 8 sayıyla Jan Vesely takip etti.

VESELY MAÇA DAMGA VURDU

İkinci yarıya Fenerbahçe Beko, Jan Vesely'nin üst üste iki basketleriyle başladı. Vesely'nin, 12. sayısı yıldız oyuncuya Euroleague'de 2 bin ve üzeri sayı atan 30. isim unvanını kazandırdı.

Vesely, takımının ikinci yarıdaki ilk 8 sayısını kaydetti. Guduric de Vesely'ye eşlik etmeye çalışmasına karşın; Rus temsilcisi 2. çeyrekteki üstünlüğünü bu çeyreğe de taşıdı ve 3. çeyreği 57-54 önde tamamladı.

Son çeyrekte Khimki Moskova üstün oyununu sürdürürken; Fenerbahçe Beko'yu oyunda tutan Melih Mahmutoğlu oldu. Kaptan, zor pozisyonlarda bulduğu iki kritik üçlükle Fenerbahçe'yi ateşledi. Bitime 3.5 dakika kala Gigi Datome'nin maçtaki ilk sayılarını kaydetti ve ikilik atışıyla Sarı Lacivertliler, 64-63 öne geçti. Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu, ikinci yarıdaki iki kritik üçlüğüyle takımını oyunda tuttu; ancak yenilgiyi önleyemedi.

Son bölümde Fenerbahçe maçı kopartacak pozisyonlar buldu; ancak dış şutlarda isabet sağlayamadı. Normal süresinin son saniyeleri büyük heyecana sahne olurken bitime 1.4 saniye kala Nikolo Melli serbest atış çizgisine gitti. İtalyan oyuncu bunlardan 1'inde isabet sağladı ve karşılaşmanın normal süresi 72-72 sona erdi.

Khimki, uzatma periyoduna 4-0'lık seriyle başlarken; 5 faulle kenardaki Jan Vesely'nin olmaması ve top kayıpları Sarı Lacivertli oyuncuların kabusu oldu. Bu bölümde rakibine ayak uyduramayan Fenerbahçe Beko salondan 84-78 yenik ayrıldı.

Melih Mahmutoğlu, maçı 18 sayıyla tamamladı ve takımının en skorer ismi oldu. Jan Vesely'nin 17 sayısı ve iyi performansı ise yenilgiyi önleyemedi.