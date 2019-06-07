Fenerbahçe Buffon'la ilgileniyor

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, gelecek yıl için transfer çalışmalara devam ediyor.

Kaleye takviye yapmayı düşünen sarı-lacivertlilerin dünya futbolunda büyük saygı gören Gianluigi Buffon'la görüştüğü öne sürüldü.

FENERBAHÇE TEKLİF GÖTÜRDÜ

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Gianluigi Buffon'a teklif götürdü.

Buffon, PSG'ye veda ederken "PSG sözleşme yenileme teklifi yaptı ancak kabul etmedim. Yeni deneyimler kazanma ve yeni rekabetlere atılma hevesim ağır bastı." ifadelerini kullanmıştı.

PSG'DE 25 MAÇA ÇIKTI 2 KUPA KAZANDI

Buffon, ülkesinin Parma ve Juventus takımlarında oynadıktan sonra geçen yıl PSG'ye transfer olmuştu. PSG'de 25 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, bir Ligue 1 ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.