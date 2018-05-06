Fenerbahçe-Bursaspor - CANLI SKOR

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90' GOL... Fenerbahçe 2-1 Bursaspor (Fernandao)

83' KIRMIZI KART! Bursaspor, 83. dakikada 10 kişi kaldı. Titi atıldı.

Fırat Aydınus, Bursaspor yedek kulübesindeki Kubilay Kanatsızkuş'a da kırmızı kart gösterdi.



81' Maçta tempo çok yükseldi. Fenerbahçe pozisyon bulmak için takım halinde hücum yapıyor. Bursaspor ise kaptıkları toplarla kontra arıyor.

71' GOL... Fenerbahçe 1-1 Bursaspor (Sow K.K)

69' GOL.. Fenerbahçe 0-1 Bursaspor (Furkan)

62' Valbuena frikikten harika bir vuruş yaptı. Kaleci Harun aynı güzellikte bir kurtarış yaptı.

58' Skrtel topuz Soldado'ya gönderdi. Soldado'nun vuruşunda top Harun Tekin'in kucağına gitti.

53' Valbuena, topu Soldado ile buluşturdu ancak İspanyol golcü bir kez daha pozisyondan yararlanamadı. Valbuena oyuna girdikten sonra Fenerbahçe hücum adına olumlu işler yapıyor.

50' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Soldado'nun yakın mesafeden vuruşunda Harun gole izin vermedi.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Bursaspor

38' Harun'un müdahalesinde top, ceza sahası sağ içine düştü. Aatıf'in arka direğe ortasını Mehmet Topal kafayla kaleye gönderdi. Ertuğrul, kale çizgisinde topu çıkardı ve mutlak golü önledi.

35' Volkan Demirel kendi yarı alanının ortasına kadar çıktı ve Yusuf Erdoğan ile ikili mücadeleye girerek mutlak bir gol pozisyonunu önledi.

31' Bursaspor gole yaklaştı. Batalla'nın ceza alanı içinden yaptığı vuruşta Volkan köşeye yattı ve gole izin vermedi.

29' Hasan Ali'nin ortasında Giuliano'nun kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

23' Giuliano ceza sahasında bulunan Hasan Ali'ye pasını attı, Hasan'ın orta şut karışımı yaptığı vuruş direğin yanından dışarı gitti.

12' Fenerbahçe ilerleyen dakikalarda oyunu rakip sahaya yıkmayı başardı. Bursaspor ise oyunu geride kabulleniyor ve kapılan toplarla hızlı ataklarla çıkmayı planlıyor.

5' Mücadelede ilk tehlikeli pozisyonu ev sahibi Fenerbahçe Alper Potuk'la buldu. Alper'in sert vuruşu az farkla auta çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Bursa temsilcisi karşısında galibiyet serisine devam etmeye çalışacak. Ligde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 32. haftaya 63 puanla 3. sırada girdi.

Fenerbahçe kazanırsa Başakşehir'i geçerek 2. sıraya yükselecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Aatif, Giuliano, Soldado

Bursaspor: Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz, Shehu, Furkan, Badu, Yusuf Erdoğan, Batalla, Moussa Sow