Fenerbahçe-Bursaspor - CANLI SKOR

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Başkanını ve teknik direktörünü değiştirerek yeni sezon öncesi tepeden tırnağa yenilenen Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçına çıkıyor.
Fenerbahçe, kendi seyircisi önündeki ilk mücadelesini Bursaspor'a karşı veriyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Roman, Skrtel, Hasan Ali; Josef, Mehmet Topal, Barış, Ayew; Giuliano; Soldado
Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Ertuğrul, Ekong, Barış Yardımcı; Badji, Aytaç, Yusuf, Allano Lima, Furkan Soyalp, Tomas Necid