Fenerbahçe-Bursaspor maçının muhtemel 11'leri

Başkanını ve teknik direktörünü değiştirerek yeni sezon öncesi tepeden tırnağa yenilenen Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçına çıkıyor.
F.Bahçe ile Bursaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemleri Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu'nun olan maçın 4. hakemi Bahattin Şimşek. Karşılaşma BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Volkan
Isla
Neustadter
Skrtel
Hasan Ali
Josef
Eljif
Giuliano
Valbuena
Barış
Alper
Bursaspor
Harun
Barış
Ekong
Ertuğrul
Behich
Badji
Aytaç
Furkan
Lima
Yusuf
Necid