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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarlanoktaladığı aktarıldı.

Bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek ve oradan da kara yoluyla Rize'ye geçecek.

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