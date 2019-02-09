Fenerbahçe cephesi maçın hakemine tepkili

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 hafta üst üste kazandıktan sonra deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenildi.

Sarı-lacivertlilerin hedefinde ise maçın hakemi Alper Ulusoy vardı. Mücadelede birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Ancak Fenerbahçeliler hakemin bu pozisyonlardaki kararlarını beğenmedi. Soldado'nun kırmızı kart görmesine de tepkiler oldukça fazlaydı.

MEHMET EKİCİ'NİN POZİSYONUNA FAUL ÇALINMADI

Mehmet Ekici, bir pozisyonda Şamil Cinas'ın ayağına bamasıyla yerde kaldı. Alper Ulusoy pozisyona faul bile çalmazken, Ekici sakatlanarak oyundan alındı.

Maçın ardından Ekici "Keşke VAR ile incelenseydi" ifadelerini kullandı. Resmi Twitter'da Mehmet'in sözlerini pozisyonun görseliyle paylaştı.

Moses'ın da bir pozisyonda hızlı şekilde atağa çıkarken rakibinin suratına sert müdahalesiyle yerde kaldığı görüldü. Hakem bu pozisyonu da es geçince tepkier oldukça büyüdü.

Fenerbahçe camiası, hakemin tüm takdir haklarını Kayseriden yana kullandığı belirtti.

Mağlubiyet sonrası Semih Özsoy "Fenerbahçe'ye çifte standart uygulandı" derken Ersun Yanal da "Ben hakemlere karşı bir duruş başlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar ise sosyal medyadan Alper Ulusoy'u eleştiri yağmuruna tuttu.