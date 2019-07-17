Fenerbahçe cephesinde Kolarov gelişmesi

Sol bek ve stopere takviyeler yapan Roma'da sportif direktör Gianluca Petrachi, gitmek isteyen futbolculara tesislerdeki 15 günlük ilk etap çalışmaların ardından gerekli kolaylığı sağlayacaklarını belirtti.

Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov için bekleyişini sürdürüyor. Son olarak Roma Sportif Gianluca Petrachi'den gelen açıklamalar, sarı lacivertli taraftarda heyecan yarattı.

"GİTMEK İSTEYENLERE KOLAYLIK YAPACAĞIZ"

TRTSpor'un haberine göre, savunmaya ilk takviyesini gerçekleştiren Roma, Atalanta forması giyen Gianluca Mancini’yi 25 milyon euroya kadrosuna kattı. İtalyan basını, Roma'nın Tottenham'dan ayrılmak isteyen Belçikalı stoper Toby Alderweireld için de girişimlerini sürdürdüğünü yazdı.

Sol beke Spinazzola takviyesini yapan İtalyan temsilcisinde, Kolorav'un forma şansı da günden güne azalıyor.

Roma Sportif Direktörü, gitmek isteyen futbolculara 15 günlük tesislerdeki ilk etap çalışmaların ardından gerekli kolaylığı sağlayacaklarını belirtti. İtalyan ekibinden ayrılmak isteyen oyuncuların başında ise Fenerbahçe ile anlaşan Kolarov geliyor.

Bilindiği üzere Fenerbahçe, Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolarov'a 3 senelik sözleşme önerdi ve oyuncuyu ikna etti. Deneyimli sol bekin Roma'dan bonservisini alacağı da aktarıldı.

Roma'da yaşanan bu gelişmenin ardından Kolarov'un önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.