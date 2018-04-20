Fenerbahçe ceza alırsa, kupada çekecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe'nin alacağı ceza da merak konusu oldu.

KUPADA ALINAN CEZALAR KUPAYI ETKİLİYOR

Fenerbahçe'nin taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerin ardından sarı-lacivertli kulübün oldukça ağır ceza alması bekleniyor.

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TFF Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesine göre, Fenerbahçe ceza alırsa, sarı-lacivertliler bu cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek. Fenerbahçe'nin alacağı cezalar, Spor Toto Süper Lig'e yansımayacak. Disiplin talimatları gereği, ligde alınan saha olayları cezası ligde, kupadakiler kupada çekiliyor.

Kupada görülen kartlar ligi etkiliyor ancak saha olarlarında böyle bir durum söz konusu değil.

Sarı-lacivertliler saha kapatma cezası alırsa, bu ceza ligi etkilemeyecek ve Fenerbahçe taraftarları tribünlerdeki yerini alacak.