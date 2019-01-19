Fenerbahçe, Chelsea'den Moses'ı kiralıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek hafta bir ismi daha kadrosuna katacak.

F.BAHÇE'DE KANAT TRANSFERİ TAMAM

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, "Devre arası transferi için stoper, sağ açık, santrfor, sol açık ve orta sahanın ortasını belirledik. Bu 5 bölgenin en az 3 ya da 4’üne transfer yapacağız. Hatta 1-2 futbolcunun transferi bitti gibi ama kesinleşmeden açıklamak istemiyoruz." demişti.

Koç'un anlaştık dediği isimlerden ilkinin Moses olduğu öğrenildi. Chelsea'de forma şansı bulamayan Moses'ın kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle anlaşma sağlandı.

Gelecek hafta İstanbul'a gelecek olan 28 yaşındaki Nijeryalı golcü, sarı-lacivertli takıma 1.5 yıllık imza atacak.

Bu sezon Chelsea formasıyla Premier Lig’de sadece 28 dakika süre bulan oyuncu iki kanatta da oynuyor. Ayrıca forvet bölgesinde de görev yapabiliyor.