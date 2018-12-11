Fenerbahçe, Comolli'yle devam dedi

Ali Koç'un başkan olduktan sonra ilk iş olarak göreve getirdiği ve futbol takımını emanet ettiği sportif direktör Comolli, yaptıklarıyla adeta sınıfta kaldı.

COMOLLİ'NİN TRANSFERLERİ BEĞENİLMEDİ

Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı 11 transferde başrol oynayan Comolli, kötü tablodaki baş sorumlulardan biri. Hollandalı teknik adam Cocu'nun gönderilmesinden sonra topun ağzında olduğu ifade edilen Fransız futbol adamı görevinin başında kalmaya devam ediyor.

ERSUN YANAL'LA DA ÇALIŞACAK

Taraftarların Koeman'la birlikte gönderilmesini istediği Comolli için karar verildi. Ersun Yanal'ın teknik adam olursa çalışmak istemeyeceği ifade edilse de deneyimli sportif direktör takımın başına olacak.

DHA'nın haberine göre idari menajerlik görevine Volkan Ballı'yı getirmeyi düşünen yönetim, sportif direktör Damien Comolli'nin görevine devam etmesi konusunda da hemfikir oldu.





Fransız futbol adamının ara transfer döneminde hem satılması gereken futbolculara kulüp arayacağı, hem de Ersun Yanal'ın istediği isimleri Fenerbahçe'ye kazandırmak için çaba göstereceği kaydedildi.