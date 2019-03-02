Fenerbahçe-Ç.Rizespor maçını 11'leri

Dangal'a konu olan güreşçi Edirne'de kamp yapıyor

Antalya'dan dönen Ankaragücülü taraftarları taşıyan otobüs, Afyonkarahisar yakınlarında devrildi. Kazada, iki taraftar hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Şenol Güneş gitmek isterse sezon sonunu beklemeden yolları ayırabiliriz" dedi. Eğer erken bir ayrılık olursa takımı lig bitimine kadar Guti'nin çalıştırması bekleniyor.

Fikret Orman: Yolları daha da erken ayırabiliriz

Fatih Terim, Erzurumspor ile oynayacakları maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Terim, "Bizi durduramayacaklar. Kazanacağınıza inanıyorum" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

Ankaragücülü taraftarları taşıyan otobüs, Antalya deplasmanından dönerken kaza yaptı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüse çarpan arabayı kullanan şoförün alkollü olduğu tespit edildi.

Fikret Orman, "Ljajic önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta kalacak gibi gözüküyor" diyerek Boşnak asıllı Sırp yıldızı takımda tutacaklarını söyledi. Karius'un durumu ise Fabri'ye bağlı.

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan G.Saray yönetimi, Kasımpaşalı Tarkan ile Erzurumsporlu Taylan'ı listesine aldı.

Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı. Akyüz, "Anlatılanlara göre bu bir kaza değil" dedi.

Ankaragücü'nden açıklama: Bu bir kaza değil

1 G.Saray Babel ve Douglas'la anlaşmaya vardı Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri sona erecek olan Fulhamlı Babel ile Sivaslı Douglas'la anlaşmaya vardı.

2 IFAB: Türkiye'deki VAR uygulamasından memnun değiliz TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanlığına geri dönen Jaap Uilenberg, 'Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, Türkiye'de VAR'ın olması gereken protokollerine uyulmadığından rahatsız' dedi.

3 Otobüse çarpan arabanın şoförü alkollü çıktı Ankaragücülü taraftarları taşıyan otobüs, Antalya deplasmanından dönerken kaza yaptı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüse çarpan arabayı kullanan şoförün alkollü olduğu tespit edildi.

4 Beşiktaş, Kayseri'de kazanamadı Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserspor'la karşılaştı. Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geri düştü, 1 puanı ise Caner Erkin'in son dakika golüyle kurtardı.

5 Fenerbahçe'den Sinan ve Gökhan atağı Fenerbahçe yönetimi, G.Saray'da istenmeyen adam ilan edilen Sinan Gümüş ile Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre'yi gündemine aldı.

6 Ankaragücü'nden açıklama: Bu bir kaza değil Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı. Akyüz, "Anlatılanlara göre bu bir kaza değil" dedi.

7 Fikret Orman: Yolları daha da erken ayırabiliriz Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Şenol Güneş gitmek isterse sezon sonunu beklemeden yolları ayırabiliriz" dedi. Eğer erken bir ayrılık olursa takımı lig bitimine kadar Guti'nin çalıştırması bekleniyor.

8 Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı Antalya'dan dönen Ankaragücülü taraftarları taşıyan otobüs, Afyonkarahisar yakınlarında devrildi. Kazada, iki taraftar hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

9 Fatih Terim: Bizi durduramayacaklar Fatih Terim, Erzurumspor ile oynayacakları maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Terim, "Bizi durduramayacaklar. Kazanacağınıza inanıyorum" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.