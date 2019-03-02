Fenerbahçe-Ç.Rizespor maçını 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Ç.Rizespor'u ağırlayacak.
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisini 3-0'dan 3-3'e getirerek taraftarını memnun eden sarı-lacivertliler, Ç.Rizespor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses, Tolgay Arslan, Zajc, Valbuena, Soldado
Ç. Rizespor'un 11'i: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Aminu, Boldrin, Aatif, Muriqi