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Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya konuk olacak

Basketbol Avrupa Ligi'nin 8. haftasında sarı-lacivertli ekip, cuma günü deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile karşı karşıya gelecek.

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CSKA Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

FENER 7 MAÇTA 2 GALİBİYET ALABİLDİ

Avrupa Ligi'nde sezona son derece kötü başlayan Fenerbahçe, geride kalan 7 haftada 2 galibiyet elde edebildi.

İstanbul'da Baskonia ve Bayern Münih'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.

Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.

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