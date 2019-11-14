Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya konuk olacak

1 Türkiye-İzlanda maçının ilk 11'leri A Milli Takımımız, bu akşam sahasında İzlanda'yı konuk edecek. Milliler, rakibiyle berabere bile kalsa EURO 2020'ye gitmeyi garantileyecek.

2 PFDK'dan Isla ve Abdulkadir'e 2'şer maç ceza PFDK'dan yapılan açıklamada Mauricio Isla ve Abdulkadir Parmak 2'şer maç sahalardan uzak kalacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un hocası Sergen Yalçın'ın cezası ise 3 maça indirildi.

3 Beşiktaş'ta Ajdin Hasic kadroya katılacak Beşiktaş, bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Bosna Hersekli Ajdin Hasic'i devre arasında kadroya dahil edecek.

4 İzlandalılar karşılamadan çok memnun kaldı İzlanda'da yaşanan olaylara rağmen herhangi bir misilleme yapılmaması, kafileyi şaşırttı. Güvenlik şefi Reynisson, "Kaldığımız oteldeki personel her yönüyle dört dörtlüktü. Adeta şımartıldık" dedi.

5 Galatasaray'da tarihi dava ertelendi 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray davasını 21 Şubat 2020 tarihine erteledi. Duruşma tarihine kadar, mevcut Galatasaray yönetimi görevine devam edecek.

6 Selçuk İnan'ın İzlanda'ya attığı frikik golü Bu akşam İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, rakibiyle berabere bile kalsa adını EURO 2020'ye yazdıracak. Kritik karşılaşma öncesi Selçuk İnan'ın attığı efsane frikik golünü hatırlayalım.

7 Trabzonspor, Nascimento Silva'nın peşinde Bu sezon bir maç hariç tüm karşılaşmalarda gol yiyen Trabzonspor, savunmaya takviye yapmak için çalışmalara başladı. Transfer listesinin ilk sırasında Nascimento Silva yer alıyor.

8 Deniz Ateş Bitnel hakeme saldırdı Olaylı G.Saray-Trabzonspor maçı sonrası lisansı askıya alınan, daha sonra da il hakemliğine kadar düşürülen Deniz Ateş Bitnel, futbolcu olarak görev yaptığı maçta hakeme saldırdı.

9 Austin Rivers babasını oyundan attırdı Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'ı 102- 93 mağlup ettiği maçta, Austin Rivers'ın, Clippers koçu olan babasının oyundan atılmasını istemesi günün olayı oldu.