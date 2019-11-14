Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya konuk olacak

CSKA Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
FENER 7 MAÇTA 2 GALİBİYET ALABİLDİ
Avrupa Ligi'nde sezona son derece kötü başlayan Fenerbahçe, geride kalan 7 haftada 2 galibiyet elde edebildi.
İstanbul'da Baskonia ve Bayern Münih'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.
Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.