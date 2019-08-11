Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda ikinci oldu

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor şampiyon oldu.
Sivasspor'a kupayı getiren goller Caner Osmanpaşa ve Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını ise Max Kruse kaydetti.
2014'TEN SONRA GELEN KUPA
Son olarak 2014 yılında Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, o tarihten beri ilk kez kupa kaldırdı.
Ligde ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertliler, katıldığı özel turnuvalarda da şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın yer aldığı özel turnuvada sonuncu olan Fenerbahçe, dün akşam Sivasspor'la Cumhuriyet Kupası'nda karşı karşıya geldi.
İki takımın katıldığı turnuvada Sivasspor, Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olurken, Kanarya ise ikincilik kupasının sahibi oldu.