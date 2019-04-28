Fenerbahçe, Daçka'ya fark attı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 87-72 yendi.

AA'nın haberine göre, sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 22. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 15. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN 22. GALİBİYET

Mücadele dengeli bir oyunla başlarken çeyreğin ikinci bölümünde üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen karşısında ilk çeyreği 25-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Sloukas'ın sayılarıyla giren sarı-lacivertli takım, 11. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 14-28. Savunma sertliğini kaybeden Fenerbahçe Beko önünde hücumdaki temposunu artıran Darüşşafaka Tekfen, 17. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 30-35. Son bölümde serbest atış çizgisinden skor üreten konuk ekip, devreyi 42-34 üstün kapattı.

İkinci yarı düşük tempoda başladı. Çeyreğin büyük bölümünde Peiners'le skor üreten Darüşşafaka Tekfen'e Datome, Melli ve Green'le karşılık veren Fenerbahçe Beko, 28. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 47-63.

Sarı-lacivertliler, top kayıpları yapan rakibi karşısında dördüncü periyoda da 66-50 önde girdi. Final periyodunda rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 87-72 kazandı.

Öte yandan, geçen sezon Darüşşafaka Tekfen forması giyen Scottie Vilbekin, karşılaşmayı tribünden izledi. Ayrıca karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlık yaşayan Fenerbahçe Beko forvetlerinden Luigi Datome, müsabakaya devam edemedi.