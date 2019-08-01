Fenerbahçe, Danimarkalı Zanka'yı alıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper bölgesi için takviye yapmaya hazırlanıyor.

Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında toplam 11 gol yiyen ve savunma sorunları iyice göz önüne çıkan sarı-lacivertliler, ilk iş olarak Danimarkalı Mathias Zanka'yla anlaştı.

İNGİLTERE'DEN ZANKA GELİYOR

İngiltere 2. Lig (Championship) ekibi Huddersfield Town'da oynayan 29 yaşındaki oyuncuyla el sıkışan sarı-lacivertliler, Danimarkalı stoperin kulübüyle son detayları görüşüyor.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de mücadele eden Huddersfield Town, küme düşünce kadrodaki yüksek maaşlı bazı isimleri gönderme kararı aldı. Bu futbolculardan biri olan Zanka için Fenerbahçe'yle masaya oturan İngiliz ekibi, kısa süre içinde oyuncuyu sarı-lacivertli ekibe verecek.

Huddersfield kariyerinde toplamda 62 Premier Lig maçına çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Öte yandan Zanka, sarı-lacivertli takımın gündemindeki bir başka stoper olan Kjaer'in, Danimarka Milli Takımı'ndan arkadaşı.