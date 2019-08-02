Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü transfer ediyor

Galatasaray'dan 1.8 milyon euro talep eden ancak 1.2 milyon euro önerilmesi üzerine sarı-kırmızılıları reddeden Deniz Türüç, Fenerbahçe yolunda.

Cimbom'un teklifine "Ben o parayı Kayserispor'dan da kazanıyorum" şeklinde cevap veren 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerle 1.6 milyon euroya el sıkıştı.

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Kanarya'nın, Galatasaray'ın 3 milyon euro artı bir oyuncu teklifini kabul eden Kayserispor'a aynı öneriyi yaparak bu transferi birkaç gün içerisinde bitireceği öğrenildi.

Galatasaray ise, Deniz'den aldığı bu cevap üzerine Emre Mor'u transfer etmişti.