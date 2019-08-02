Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü transfer ediyor

Emre Mor'u alan Galatasaray'ın transferden çekilmesi üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Deniz Türüç'le maaş konusunda el sıkıştı.

Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü transfer ediyor
Yorum Yap

Galatasaray'dan 1.8 milyon euro talep eden ancak 1.2 milyon euro önerilmesi üzerine sarı-kırmızılıları reddeden Deniz Türüç, Fenerbahçe yolunda.

Cimbom'un teklifine "Ben o parayı Kayserispor'dan da kazanıyorum" şeklinde cevap veren 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerle 1.6 milyon euroya el sıkıştı.

AYNI TEKLİF GİDECEK

Kanarya'nın, Galatasaray'ın 3 milyon euro artı bir oyuncu teklifini kabul eden Kayserispor'a aynı öneriyi yaparak bu transferi birkaç gün içerisinde bitireceği öğrenildi.

Galatasaray ise, Deniz'den aldığı bu cevap üzerine Emre Mor'u transfer etmişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM