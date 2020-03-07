Fenerbahçe-Denizlispor maçının muhtemel ilk 11'leri

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde tekrar çıkış arayan Fenerbahçe evinde Denizlispor'u konuk ediyor.
Ülker Stadyum'unda oynanacak maç 20:00'da başlayacak, karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Maçın canlı yayınını ise beIN Sport yapacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de Garry Rodriguez, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Emre Belözoğlu'nun durumu maç saatinde belli olacak.
Denizlispor'da Tolgahan Acar, Sackey, Tiago Lopes ve Mbamba maç kafilesinde olmayan isimler.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Dirar, Kruse Deniz, Muriç
Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Aissati, Murawski, Sacko, Recep, Barrow, Estupinan