Fenerbahçe, deplasmanda Baskonia'yı yendi

1 Fikret Orman'dan Çebi'ye ibra isyanı Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, genel kurulda ibra edilmemesi hakkında konuştu. Orman, "Ailemi bile emanet edebilecek kadar yakın gördüğüm birisiydi. Bu ibra işi beni çok üzdü" dedi.

2 Ali Koç: Comolli'yi uyaracağım Ali Koç, Comolli'yi attığı tweetler konusunda uyaracağını ifade ederken, Falette transferine de açıklık getirdi.

3 Emre Belözoğlu antrenmanda taktik verdi Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin antrenmanında takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu.

4 Babel: Ajax'a döndüğüm için mutluyum Galatasaray'dan Ajax'a transfer olan Babel, forma şansı bulabilmek için eski kulübüne döndüğünü ifade etti.

5 Gençlerbirliği'nde transfer hedefi Joe Hart Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, İngiliz kaleci Joe Hart ile görüştüklerini ve güvenilir bir isimle bu sorunu çözmek istediklerini belirtti.

6 Avrupa liglerinde sezon sonu serbest kalacak yıldızlar Avrupa liglerinde başlayan ara transfer dönemi, sezon sonunda kontratı bitecek önemli futbolcuları akıllara getirdi. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız isimler...

7 Malatyaspor: Alper, Oğuzhan ve Mehmet Ekici'yi istiyoruz BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Oğuzhan Özyakup, Alper Potuk ve Mehmet Ekici ile ilgilendiklerini açıkladı.

8 Sekidika Galatasaray'da Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından Sekidika'yla da anlaştı. Sarı-kırmızılı formayı giyen 23 yaşındaki futbolcu, objektiflere poz verdi.

9 Rıza Çalımbay'dan 'Zorlu' açıklaması Dün resmi Twitter hesabından "Zorlu geçecek ikinci yarı için hazırlıklarımıza devam ediyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak tepkileri üzerine çeken Rıza Çalımbay, "Bu tweeti ben atmadım" dedi.